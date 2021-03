Previsioni meteo 7 marzo: instabilità sulle regioni centrali (Di domenica 7 marzo 2021) Le Previsioni meteo di oggi, domenica 7 marzo 2021: rischio di piogge al Centro Italia, poi la perturbazione si sposterà verso il Sud Si avvia alla conclusione un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo instabili sull’Italia, seppur a macchia di leopardo. Anche la giornata di oggi avrà caratteristiche simili a quelle appena trascorse nel weekend,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 7 marzo 2021) Ledi oggi, domenica 72021: rischio di piogge al Centro Italia, poi la perturbazione si sposterà verso il Sud Si avvia alla conclusione un fine settimana caratterizzato da condizioniinstabili sull’Italia, seppur a macchia di leopardo. Anche la giornata di oggi avrà caratteristiche simili a quelle appena trascorse nel weekend,… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

mmanuela07 : @orfini Previsioni meteo per Pasqua? - GastoneVaccari4 : Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Lunedì INSIDIOSO VORTICE CICLONICO con TEMPORALI su Mezza Italia. Le PREVISIONI… - rog3rismo : @MatteoCiru Personaggio particolare e ok, ma voce che non riuscirei a sentire per due minuti di fila, per non parla… - ProvinciadiRE : RT @remeteo: Aggiornamento #Meteo: l'ingresso di venti #orientali freddi e secchi ha portato ad un netto calo termico nella gironata di ogg… -