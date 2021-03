Milan, Ibrahimovic: “Restare un altro anno? Se Maldini vuole, ci sono” (Di domenica 7 marzo 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021, questa sera è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione ‘Che tempo che fa in onda su Rai3. Lo svedese, incalzato dal conduttore, ha toccato diversi argomenti come il passaggio ricevuto da uno sconosciuto lo scorso giovedì: “Sul motociclista si potrebbe fare un film. Quando guidava il mio peso influenzava lo spostamento della moto, c’è ancora qualcuno che non ci crede. Mi dispiace non aver avuto tanto tempo per parlare con la persona che mi ha accompagnato, gli prometto di fare gol. Sanremo è stata una grandissima esperienza, non sapevo cosa mi aspettasse, ma sono soddisfatto. Io disco d’oro in Svezia? Sì, è vero. Al Milan ho tante responsabilità, mi sento un leader, è l’unica squadra in cui mi sonno sentito veramente ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) L’attaccante del, Zlatan, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021, questa sera è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione ‘Che tempo che fa in onda su Rai3. Lo svedese, incalzato dal conduttore, ha toccato diversi argomenti come il passaggio ricevuto da uno sconosciuto lo scorso giovedì: “Sul motociclista si potrebbe fare un film. Quando guidava il mio peso influenzava lo spostamento della moto, c’è ancora qualcuno che non ci crede. Mi dispiace non aver avuto tanto tempo per parlare con la persona che mi ha accompagnato, gli prometto di fare gol. Sanremo è stata una grandissima esperienza, non sapevo cosa mi aspettasse, masoddisfatto. Io disco d’oro in Svezia? Sì, è vero. Alho tante responsabilità, mi sento un leader, è l’unica squadra in cui mi sonno sentito veramente ...

