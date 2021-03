Enrico Letta | ' Io segretario del Pd? Faccio un' altra vita e un altro mestiere'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

la Repubblica

Tanti i nomi che sono stati fatti per la sostituzione di Zingaretti alla guida della segreteria di partito, uno di questi, che però ci ha tenuto a tirarsi subito indietro. "Con sorpresa ho letto il mio nome sui giornali come possibile nuovo segretario del Pd. Quel che penso è che l'Assemblea tutta debba ...smentisce qualsiasi ipotesi di una sua successione alla guida del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. E su Twitter spiega: 'Con sorpresa ho letto il mio nome sui giornali come ...Enrico Letta smentisce qualsiasi ipotesi di una sua successione alla guida del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. E su Twitter spiega: "Con sorpresa ho letto il mio nome sui giornali come pos ...Una riflessione che sui social si è molto diffusa, e che anche noi volentieri rilanciamo: Sono stato tra i fondatori del PD, tanti anni fa. Ne sono stato nel 2007 il primo Segretario nel mio paese, po ...