Chi è Ethan Torchio batterista Maneskin: Età, Sanremo 2021 e Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Ethan Torchio è il batterista del noto gruppo musicale Måneskin. Ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11. Vince con i Maneskin e la canzone “Zitti e Buoni” il Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus. Chi è Ethan Torchio? Nome: Ethan Torchio Segno Zodiacale: bilancia Età: 20 anni Data di nascita:8 ottobre 2000 Luogo di nascita: Roma Professione: batterista dei Maneskin Altezza: sconosciuto Peso: sconosciuto Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @Ethaneskin Seguici nel nostro profilo Instagram Ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021)è ildel noto gruppo musicale Måneskin. Ha conquistato notorietà grazie alla sua partecipazione, insieme al gruppo, ad X Factor 11. Vince con ie la canzone “Zitti e Buoni” il Festival di, condotto da Amadeus. Chi è? Nome:Segno Zodiacale: bilancia Età: 20 anni Data di nascita:8 ottobre 2000 Luogo di nascita: Roma Professione:deiAltezza: sconosciuto Peso: sconosciuto Tatuaggi: nessuno visibile ProfiloUfficiale: @eskin Seguici nel nostro profiloUfficiale: ...

Advertising

Corriere : Damiano, Victoria, Thomas, Ethan: chi sono i ventenni che conquistarono X Factor - marcodematto00 : RT @EsattoC: DAMIANO, THOMAS E ETHAN DEI MÅNESKIN IN MUTANDE SUI SOCIAL - CHI PREFERISCI? Scrivilo nei commenti?? RETWITTA SE LI AMI ?? SEGU… - zazoomblog : Maneskin chi è il batterista Ethan Torchio: età foto vita privata - #Maneskin #batterista #Ethan #Torchio: - Daniele_Manca : Maneskin, chi sono i vincitori di Sanremo: Damiano, Victoria, Ethan e Thomas da X Factor- ?@Corriere? ?… - lifeasgiangela : RT @inalulurirawn: da quando mi hanno fatto notare che i maneskin sono uguali ai trapnest non riesco a smettere di pensarci, ethan io non l… -