Alex Ferguson racconta il suo dramma in un film

Dopo il grande spavento del 2018, quando un'emorragia cerebrale aveva fatto temere per la sua vita, Sir Alex Ferguson, ex manager del Manchester United, torna a parlare del periodo più brutto della sua vita in occasione dell'uscita di un suo documentario intitolato Never Give In.

Era il marzo del 2018, quando uno degli allenatori più vincenti del calcio inglese fu colpito da un'emorragia cerebrale che sconvolse tutti gli appassionati di calcio. Operato d'urgenza è riuscito a ristabilirsi anche grazie ad un lungo periodo di riabilitazione. E oggi, scampata la paura, l'ex manager di origini scozzesi è tornato sull'argomento. Queste le sue parole: "Avevo perso la voce. Qualcosa di terrificante. Non riuscivo neppure a dire una parola. Tutta la mia vita mi è passata davanti."

