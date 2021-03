Tratta Benevento - Cancello | giovedi incontro a Palazzo Mosti

(Di sabato 6 marzo 2021) ... o un suo rappresentante, per risolvere questa questione, che mi sta particolarmente a cuore, essendo stato per 10 anni un quotidiano viaggiatore della Valle Caudina'. Lo dichiara il sindaco di ...

... per sollecitare un suo intervento, che riesca a gestire al meglio i tempi e la durata di percorrenza per quanto attiene la- Napoli e che collega i paesi della Valle Caudina con il ...... dello sfruttamento della prostituzione e dei reati spia delladi esseri umani ", siglato l'11 ottobre 2019 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale die recepito nella ...Benevento – “Ho parlato con l’amministratore e presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, che gestisce la tratta della Ferrovia Benevento-Cancello via Valle Caudina, per sollecitare un suo intervento, ...“Ho parlato con l’amministratore e presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, che gestisce la tratta della Ferrovia Benevento-Cancello via Valle Caudina, per sollecitare un suo intervento, che riesca a ...