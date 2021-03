Tennis, Roger Federer: “È stato un percorso lungo e difficile. Sto bene e sono davvero carico” (Di sabato 6 marzo 2021) Finalmente ci siamo: dopo quasi un anno Roger Federer è pronto a tornare in campo. Il campione elvetico dopo due operazioni al ginocchio destro e una lunga riabilitazione riprenderà la sua carriera agonistica la prossima settimana dal Qatar ExxonMobil Open di Doha. Federer ha voluto salutare e rassicurare i fan sulle sue condizioni con un video postato sui social. “E’ passato un anno dal mio ultimo viaggio e sono davvero elettrizzato. In questo momento vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte nel processo di recupero che mi ha permesso di ripartire. È stato un percorso lungo e difficile. E so che non è ancora finito. Ma sto bene. sono a buon punto e mi sono ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Finalmente ci siamo: dopo quasi un annoè pronto a tornare in campo. Il campione elvetico dopo due operazioni al ginocchio destro e una lunga riabilitazione riprenderà la sua carriera agonistica la prossima settimana dal Qatar ExxonMobil Open di Doha.ha voluto salutare e rassicurare i fan sulle sue condizioni con un video posui social. “E’ passato un anno dal mio ultimo viaggio eelettrizzato. In questo momento vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte nel processo di recupero che mi ha permesso di ripartire. Èun. E so che non è ancora finito. Ma stoa buon punto e mi...

