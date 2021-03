Serie A calcio oggi, calendario 6 marzo: orari partite, tv, programma, streaming DAZN e SKY (Di sabato 6 marzo 2021) La Serie A di calcio 2021 è giunta alla sua giornata numero 26, che si aprirà con ben tre anticipi già da quest’oggi, iniziando dalle ore 15, quando lo Spezia ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi, nel match trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Sul satellite anche l’incontro delle 18 tra Udinese e Sassuolo, con il quadro completato alle 20.45 dal big match tra Juventus e Lazio, uno degli ultimi treni che i bianconeri dovranno rincorrere per continuare a sperare nello Scudetto, questa volta su DAZN, ed in tv su DAZN1, canale 209 di Sky Sport. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) LaA di2021 è giunta alla sua giornata numero 26, che si aprirà con ben tre anticipi già da quest’, iniziando dalle ore 15, quando lo Spezia ospiterà il Benevento di Pippo Inzaghi, nel match trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky SportA, ma anche insulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Sul satellite anche l’incontro delle 18 tra Udinese e Sassuolo, con il quadro completato alle 20.45 dal big match tra Juventus e Lazio, uno degli ultimi treni che i bianconeri dovranno rincorrere per continuare a sperare nello Scudetto, questa volta su, ed in tv su1, canale 209 di Sky Sport. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie calcio Kolarov, Vidal e Sensi: le tre spine dell'Inter nella corsa scudetto Insieme a Barella il grande investimento dell'estate 2019 su uno dei migliori prodotti del calcio ... Poi, una serie interminabile di problemi fisici e incomprensioni con Conte legate alle perplessità ...

Benevento 5, c'è la sede della Finale Eight di Coppa Italia Il Consiglio Direttivo della Divisione calcio a 5 ha ufficializzato data e sede: si giocherà dal 30 ...tricolore prenderanno parte le otto squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di serie B, con il ...

Serie A, 26ª giornata: probabili formazioni e orari tv QUOTIDIANO.NET Spezia Benevento: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn Spezia - Benevento è una partita della 26a giornata del campionato di Serie A 2020-21: si gioca alle 15:00 del giorno 06-03-2021 allo stadio Alberto Picco. Arbitro dell’incontro è il signor Francesco ...

