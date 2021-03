Niente visita in Israele per il Ceo di Pfizer Bourla | non è vaccinato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 marzo 2021) Gerusalemme, 6 mar –inper l’amministratore delegato dellaAlbert: non è. Il Ceo del gigante farmaceutico Usa ha dovuto cancellare il suo viaggio dopo che si è scoperto che non ha ancora fatto la seconda dose del vaccino anti-Covid. Lo riferisce The Jerusalem Post. Ceo dinon parte più per: non è, così come i membri della delegazione diche avrebbe dovuto accompagnarlo durante la sua, non hanno fatto ancora la seconda dose del vaccino. Pertanto si è deciso di rimandare ladal canto suo lo scorso dicembre ha detto che non ha ancora fatto il ...