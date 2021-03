Napoli, sorpresi a mangiare un panino in strada. Arriva la Polizia (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva la stretta sui controlli anti-assembramenti a Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Gaetano Salvatore, al Vomero, per la segnalazione di un capannello di persone all’esterno di un’attività commerciale. Napoli, sorpresi a mangiare in strada: multati I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso dieci napoletani tra i 20 e i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 marzo 2021)la stretta sui controlli anti-assembramenti a. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Gaetano Salvatore, al Vomero, per la segnalazione di un capannello di persone all’esterno di un’attività commerciale.in: multati I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso dieci napoletani tra i 20 e i L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Assembramento ai Camaldoli, dieci napoletani sorpresi a bere in un bar - mattinodinapoli : Assembramento ai Camaldoli, dieci napoletani sorpresi a bere in un bar - puntomagazine : Sanzionati i titolari dei due bar poiché sorpresi a somministrare bevande oltre l’orario consentito #news #Polizia… - LaTorre1905 : Sorpresi a consumare cibi in #Strada, #Sanzionate 10 persone per ulteriori info clicca qui - fattidinapoli : Napoli: Centro storico, sorpresi in un bar clienti sanzionati e locale chiuso per un giorno - -