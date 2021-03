«L’estate prossima avranno molto di cui parlare a Capalbio» (Di domenica 7 marzo 2021) Se si voleva far sfigurare le donne, al festival di Sanremo possono dire: «Missione compiuta». Gli autori non l’hanno fatto apposta, non c’è stata sottile perfidia, gli è bastato essere spontanei e invitare come ospiti della quarta serata la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi che, più che aiutare le proprie consessuali, le hanno fulminate con banalità e pensieri molto apprezzati dai sostenitori del patriarcato (vedi Pillon). Palombelli si è esibita in un monologo infarcito di educativi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) Se si voleva far sfigurare le donne, al festival di Sanremo possono dire: «Missione compiuta». Gli autori non l’hanno fatto apposta, non c’è stata sottile perfidia, gli è bastato essere spontanei e invitare come ospiti della quarta serata la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi che, più che aiutare le proprie consessuali, le hanno fulminate con banalità e pensieriapprezzati dai sostenitori del patriarcato (vedi Pillon). Palombelli si è esibita in un monologo infarcito di educativi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CarmeloSardo : Noi abbiamo già vinto e balliamo a squarciagola. Lo capirete l'estate prossima. #Sanrem2021 #Sanremo2021 #Colapesce… - calaverawho : Questa la voglio ballare l’estate prossima mbriaca in piazza #Sanremo2021 - Monia_Podda : Anche Fulminacci ha il vizio di citofonare e poi scappare, ce la vedo sta canzone al Papeete l'estate prossima in n… - readytoride77 : La canzone di #Gaia è perfetta per la spiaggia l'estate prossima, speriamo... #Sanremo2021 - miucciale : l’estate prossima sarà dedicata ai colori pastello perché io ho bisogno di questa energia nella mia vita -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate prossima Orta di Atella, il comune replica a “Report” del 28 febbraio us su discarica rifiuti in area PIP l'eco di caserta