Juventus-Lazio | gol di Correa | ma che errore di Kulusevski | è 0-1 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 6 marzo 2021) Laè in vantaggio. Nel match contro la, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i biancocelesti trovano il gol dello 0-1 grazie ad una bella azione diche parte palla al piede, punta Demiral, lo fa sedere e poi batte Szczesny con un destro preciso. All’origine dell’azione una palla persa in maniera banale da parte di: in alto ildello 0-1. SportFace.