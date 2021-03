Il social network parla di mancato rispetto delle regole (Di sabato 6 marzo 2021) Twitter blocca Roberto Fiore: stesso destino per l'account di Forza Nuova. Non rispettano le regole. Twitter blocca l’account di Forza Nuova e di Roberto Fiore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 6 marzo 2021) Twitter blocca Roberto Fiore: stesso destino per l'account di Forza Nuova. Non rispettano le. Twitter blocca l’account di Forza Nuova e di Roberto Fiore su Notizie.it.

Advertising

Domenek20 : @mari_arena75 Bisogna prendere in considerazione il fatto che i tempi sono anche cambiati... basta guardare anche s… - statussquatter : @CastigamattU @Valenti63339244 Questo è fantastico e acquista molto più valore scritto in maniera digitale tramite… - ILGalgano : La memoria troppo condivisa dei social network: i like diventano surrogato della realtà. Quando la filter bubble la… - enrico_scarsi : Come è difficile accontentare tutti :) entrato in studio alle 18 per un servizio ' social network ' scattato le fo… - GiovannaDiTroia : RT @a_faravelli: ' Gli utenti scattano fotografie ma devono attendere 24 ore prima che compaiano nei loro feed'. Are you kiddin'??? Dopo C… -