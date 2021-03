Il Cts: «No lockdown ma servono chiusure automatiche» (Di domenica 7 marzo 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi ieri sono stati 23.641 su 355.024 test, il tasso di positività è salito al 6,6%. I decessi sono stati 307, 99.578 da inizio pandemia. Nelle terapie intensive si sono registrati 46 pazienti in più, 2.571 in totale. I ricoveri ordinari sono cresciuti di 327 unità, 20.701 in tutto. In isolamento domiciliare 442.540 pazienti. Il maggior numero di nuovi casi in Lombardia (5.658) seguita da Emilia Romagna (3.232), Campania (2.843), … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi ieri sono stati 23.641 su 355.024 test, il tasso di positività è salito al 6,6%. I decessi sono stati 307, 99.578 da inizio pandemia. Nelle terapie intensive si sono registrati 46 pazienti in più, 2.571 in totale. I ricoveri ordinari sono cresciuti di 327 unità, 20.701 in tutto. In isolamento domiciliare 442.540 pazienti. Il maggior numero di nuovi casi in Lombardia (5.658) seguita da Emilia Romagna (3.232), Campania (2.843), … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

