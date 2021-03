Fiumicino | maxi giro di fatture false | noto pregiudicato a capo del ‘sistema’ | sequestri per 1 milione di euro

(Di sabato 6 marzo 2021) Importante operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza. Disponibilità finanziarie e beni immobili per oltre undisono stati sequestrati nei confronti di 4 persone e 2 società. Contestualmente è stata data esecuzione di due misure cautelari, su disposizione del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia. Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Civitavecchia e coordinate dal Gruppo, che hanno permesso di appurare l’esistenza di undiemesse, dietro compenso, allo scopo di consentire ad imprese operanti nel settore della vigilanza privata l’evasione dell’IVA e delle imposte sui redditi. Leggi anche: ...

