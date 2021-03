Campania zona rossa, “a Napoli difficoltà a ricoverare tutti” (Di sabato 6 marzo 2021) La Campania in zona rossa a partire da lunedì 8 marzo “è una decisione che andava presa. La situazione a Napoli è delicata e importante”. La pensa così Lucia Francesca Menna, assessore del Comune di Napoli con delega alla Salute, commentando all’Adnkronos il cambio di colore della Regione. “Ogni 15 giorni pubblichiamo sul sito del Comune di Napoli l’aggiornamento dell’andamento epidemiologico in città – spiega Menna – e nell’ultimo aggiornamento si può leggere che c’è un incremento del 49% dei contagi in tutte le fasce d’età, ma soprattutto nella fascia che va dai 30 ai 75 anni. Inoltre, dagli ospedali ci riferiscono che purtroppo si è abbassata l’età delle persone che vengono ricoverate con polmoniti importanti, sono aumentati i 40enni e i 50enni”. Ma non solo: “Mi riferiscono dagli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Laina partire da lunedì 8 marzo “è una decisione che andava presa. La situazione aè delicata e importante”. La pensa così Lucia Francesca Menna, assessore del Comune dicon delega alla Salute, commentando all’Adnkronos il cambio di colore della Regione. “Ogni 15 giorni pubblichiamo sul sito del Comune dil’aggiornamento dell’andamento epidemiologico in città – spiega Menna – e nell’ultimo aggiornamento si può leggere che c’è un incremento del 49% dei contagi in tutte le fasce d’età, ma soprattutto nella fascia che va dai 30 ai 75 anni. Inoltre, dagli ospedali ci riferiscono che purtroppo si è abbassata l’età delle persone che vengono ricoverate con polmoniti importanti, sono aumentati i 40enni e i 50enni”. Ma non solo: “Mi riferiscono dagli ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - RaiNews : Il provvedimento firmato dal ministro Speranza - OCardinal17 : RT @Vemendamento: Se questo dati sono giusti è realmente incomprensibile come la Campania, che ha un indice RT inferiore a 1, minore per es… - infoitinterno : Coronavirus, Campania zona rossa: da quando partono le restrizioni, tutte le regole -