Calciomercato, Lacazette verso una big di Serie A: i dettagli dell’affare (Di sabato 6 marzo 2021) che porterebbe il francese nel nostro campionato il prossimo anno Alexander Lacazette sta vivendo fortune alterne all’Arsenal. Dal 2017 a oggi ha realizzato 46 gol in Premier League collezionando complessivamente 119 presenze. In totale le reti sono state 59 nelle 157 partite disputate includendo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 marzo 2021) che porterebbe il francese nel nostro campionato il prossimo anno Alexandersta vivendo fortune alterne all’Arsenal. Dal 2017 a oggi ha realizzato 46 gol in Premier League collezionando complessivamente 119 presenze. In totale le reti sono state 59 nelle 157 partite disputate includendo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

moggi0almutairi : RT @junews24com: Calciomercato, c'è l'ostacolo Simeone per la Juve - - junews24com : Calciomercato, c'è l'ostacolo Simeone per la Juve - - sportli26181512 : La Roma a caccia di un nuovo bomber: Vlahovic favorito ma il sogno è Lacazette: La Roma è in piena lotta per un pos… - cmercatoweb : ???? #Milan, l'#Arsenal ha messo gli occhi su #Bennacer: gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro - calciomercato_m : MERCATO - Roma, idea Lacazette per il dopo Dzeko -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lacazette Roma, un attaccante dall'Arsenal Commenta per primo Può arrivare dall' Arsenal il nuovo attaccante della Roma : come riferisce la stampa britannica, i giallorossi insistono per Alexandre Lacazette .

La Roma a caccia di un nuovo bomber: Vlahovic favorito ma il sogno è Lacazette C'è poi il sogno transalpino che si chiama Alexandre Lacazette . Il bomber francese da anni è accostato alla Roma ma stavolta potrebbe davvero essere la volta buona visto che la storia d'amore tra il ...

Calciomercato, Lacazette verso una big di Serie A: i dettagli dell’affare Inews24 Roma, occasione Lacazette: Andrè Silva la chiave La Roma guarda al futuro e pianifica le strategie della prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo il rinnovo di Ibanez, toccherà a Karsdorp la prossima settimana e poi chissà, magari anche a Mkh ...

Calciomercato Roma, addio bomber | Ci siamo, ecco le cifre Il calciomercato Roma in vista della prossima stagione si concentrerà anche sul reparto avanzato, sia in uscita, sia in entrata Senza l’infortunato Edin Dzeko, la Roma nelle ultime partite sta rinunci ...

Commenta per primo Può arrivare dall' Arsenal il nuovo attaccante della Roma : come riferisce la stampa britannica, i giallorossi insistono per AlexandreC'è poi il sogno transalpino che si chiama Alexandre. Il bomber francese da anni è accostato alla Roma ma stavolta potrebbe davvero essere la volta buona visto che la storia d'amore tra il ...La Roma guarda al futuro e pianifica le strategie della prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo il rinnovo di Ibanez, toccherà a Karsdorp la prossima settimana e poi chissà, magari anche a Mkh ...Il calciomercato Roma in vista della prossima stagione si concentrerà anche sul reparto avanzato, sia in uscita, sia in entrata Senza l’infortunato Edin Dzeko, la Roma nelle ultime partite sta rinunci ...