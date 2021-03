Benigni legge Dante al Quirinale davanti a Mattarella e Draghi

(Di sabato 6 marzo 2021) Per i 700 anni dalla morte di, per il 'dì' il 25 marzo Robertorà un Canto della Divina Commedia ala Sergioe Mariocon una interpretazione ...

Advertising

TurismoItaliaNw : Dantedì: Benigni legge Dante al Quirinale, centinaia di iniziative in tutta Italia promosse dal Comitato per le cel… - DivinaCommediaQ : RT @tonialamarca: Fiorello mi sta facendo rivalutare Benigni che legge la Divina Commedia. #Sanremo2021 - tonialamarca : Fiorello mi sta facendo rivalutare Benigni che legge la Divina Commedia. #Sanremo2021 - dedaIux : Manca solo Benigni che legge le XII Tavole #Sanremo2021 #Sanremo21 -

Ultime Notizie dalla rete : Benigni legge

Il Messaggero

Per i 700 anni dalla morte di Dante, per il 'Dantedì' il 25 marzo Robertoleggerà un Canto della Divina Commedia al Quirinale davanti a Sergio Mattarella e Mario Draghi con una interpretazione che andrà in diretta Rai. Lo ha annunciato il ministro della Cultura (ex ...Robertoe la lettura di un Canto 'C'è stato un lavoro di squadra enorme che ha prodotto un calendario fitto - racconta Franceschini - che parte con un evento simbolico, proprio il 25 marzo, ...700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri. Il 25 marzo diventerà il Dantedì. Tante le manifestazioni culturali organizzate.L’attore in diretta Rai dalla presidenza il 25 marzo. Una miriade di appuntamenti danteschi: il link. E una mostra a Forlì con 300 opere ...