Zingaretti si dimette da segretario Pd Allarme nel partito | ' Ci ripensi'

Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - 1312ella : RT @olli_gu: l'irresponsabilità di zingaretti che si dimette nel bel mezzo di un momento delicato come la settimana di sanremo. - annalaurabar : RT @HeinrichTreviri: Comunque un vero leader non scarica le colpe sui suoi, non cerca capri espiatori, non dice che si vergogna del suo pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti dimette

Mi vergogno che da 20 giorni nel partito si parli solo di poltrone e primarie'. Pressing dei big del partito affinchè ci ripensi e ritiri le dimissioni. Cruciale a questo punto sarà l'assemblea ...Due anni fa fu acclamato come il segretario della pacificazione dopo l'era renziana: Nicolagetta la spugna. Il leader del Pd sida segretario nello stesso giorno (politiche del 4 marzo 2019) che segnò il punto più basso per i democratici. La pacificazione negli ultimi 24 ...Nicola Zingaretti annuncia le sue dimissioni da segretario del Pd. "Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazio ...Ermal Meta si conferma primo in classifica dopo la serata cover del Festival di Sanremo, serata in cui ogni cantante in gara si è esibito in duetto oppure in un medley di altri brani famosi. Una serat ...