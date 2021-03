Wta Lione 2021 | programma e ordine di gioco semifinali sabato 6 marzo

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ile l’didel torneo Wta diper quanto riguarda le dueche sono fissate per. Alle ore 14.30 italiane in campo Tauson (che ha battuto Giorgi ai quarti) contro la Badosa, mentre a seguire la Ferro padrona di casa sfiderà la vincitrice dell’incontro che chiude ilserale tra Minne e Golubic. Di seguito il riepilogo. Central Court A partire dalle 14:30 : Tauson vs Badosa A seguire : Ferro vs Minnen/Golubic SportFace.