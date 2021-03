World Sleeping Day 2021

(Di venerdì 5 marzo 2021) La giornata mondiale del sonno verrà celebrata il prossimo 18 Marzo. Per l’occasione, è bene iniziare a prendersi cura della propria bellezza anche nelle fasi notturne. Scopriamo in che modoDormire bene, tanto e con i giusti accorgimenti, è un vero e proprio trattamento di bellezza e una sottovalutata buona abitudine in grado di garantire un aspetto sano, giovane e fresco, aiutando corpo e mente ad affrontare le giornate con la giusta carica.la fase del sonno, infatti, è determinante per il nostro corpo in quanto permette all’organismo di riacquistare forze ed energie. È durante la notte che la nostra pelle si rigenera e la seta contribuisce al processo di rigenerazione cellulare, mantenendo inalterato il pH della pelle grazie alle componenti simili a quelle dei tessuti epiteliali umani.Ecco perché, in occasione delSleep Day, la giornata mondiale del sonno che ...

