(Di venerdì 5 marzo 2021) Ivaccinarsi. La terza ondata dei contagi li ha messi in allarme e così la senatrice Udc Paolasta facendo girare una lettera nella quale si chiede al ministro della Salute Roberto Speranza di includere anche i membri di Palazzo Madama tra le categorie a rischio.chiede il sostegno dei colleghichiede ai colleghi di farecomune con una lettera di cui parla oggi Il Fatto. “Cari Colleghi, questa è una semplice interrogazione urgente al ministro perché voglia facilitare la vaccinazione di tutti noi. Certamente sapete che sono ormai almeno una quindicina i colleghi che hanno contratto l’infezione. Non saprei dirvi in quale versione, se per esempio si tratta della variante inglese che tende ...

SecolodItalia1 : Vaccinateci subito: la Binetti dà vita al fronte dei senatori che vogliono la dose senza aspettare… - AntoniaAtravagl : Usate ogni tipo di vaccino (sono tutti affidabili),ma vaccinateci tutti e subito. - bari_times : Positivi a Palazzo Madama, la richiesta dei senatori: 'Vaccinateci subito' - __Naglfar : Positivi a Palazzo Madama, la richiesta dei senatori: 'Vaccinateci subito' Sì col piombo fuso vi vacciniamo! - Italia_Notizie : Positivi a Palazzo Madama, la richiesta dei senatori: 'Vaccinateci subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinateci subito

L'appello dei senatori per il vaccino Senatori di tutta Italia unitevi. Non sono state queste le parole ma è questo lo spirito con cui Paola Binetti ha scritto ai suoi colleghi di palazzo Madama, ...La foto cominciano a rimbalzare sui social escatta la polemica, perché viene avvistato un ...tutti e presto, così questo incubo finisce presto'. Arriva poi il momento della musica: ...L'onorevole dell'Udc Paola Binetti ha allora deciso di scrivere a tutti i colleghi senatori per chiedere di firmare una proposta da sottoporre al ministro della Salute, Roberto Speranza, affinché li i ...La senatrice dell'Udc Paola Binetti scrive ai colleghi di Palazzo Madama per avviare una petizione per inserire i parlamentari nelle categorie protette per ricevere il vaccino.