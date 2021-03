Usa: "La riforma elettorale a Hong Kong è un attacco della Cina alla democrazia" (Di venerdì 5 marzo 2021) La condanna arriva dal Dipartimento di Stato americano: "La riforma del voto imposta da Pechino è un attacco diretto all'autonomia di Hong Kong" Leggi su rainews (Di venerdì 5 marzo 2021) La condanna arriva dal Dipartimento di Stato americano: "Ladel voto imposta da Pechino è undiretto all'autonomia di

NotizieGeopolit : Usa. Scontro fra governo federale e statale sulla riforma elettorale - bisagnino : H:R 1 Ovvero la riforma elettorale USA per rendere permanenti i brogli a livello federale - kulturjam : Il ritorno sulla scena di Donald Trump, ospite al raduno del COPAC in Florida, coincide con lo scontro in atto per… - chinafiles : I titoli di oggi: – Cina fissato obiettivo di crescita “sopra il 6%” -Pechino pronto a riformare il sistema elettor… - LeoMuti2 : Ah, gli States... faro di AUTENTICA democrazia. -