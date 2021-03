Tommaso Zorzi sulla finta aggressione omofoba di Iconize | “Livelli Caltagirone”

(Di venerdì 5 marzo 2021) In una diretta Live con Elisabetta Gregoraci,sembra commentare ladenunciata da. Sin da quando è emersa la veritàpresuntadenunciata dall’influencer, il pubblico appassionato di gossip attendeva l’uscita didal Grande Fratello Vip per sentire un suo commento a riguardo. I due L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - tpi : Cosa c’è dietro alla vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello? - trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - Chiara200212 : RT @giuppyyyyyy85: Io lancerei u # #iostoconlazzaro salviamo Lazzaro dal cecchino ...#gregorelli #eligreg #tzvip @tommaso_zorzi adoro tut… - _imsaraaax : Comunque io quasi quasi dopo il perculo divento definitivamente bimba di @LazzaroFantasia e abbandono il posto fiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Nelle ultime oreè stato aggiornato su quanto accaduto all'esterno durante i mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5 . Sua sorella Gaia, nello specifico, gli ha preparato addirittura un ...Tra le coppie più amate e seguite della quinta edizione del Grande Fratello Vip c'è senza ombra di dubbio quella composta dae Stefania Orlando . A pochi giorni dalla finale , che ha visto trionfare l'influencer milanese, i due si sono riuniti sui social dove hanno lanciato alcune frecciatine ai loro ex ...In una diretta Live con Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi sembra commentare la finta aggressione omofoba denunciata da Iconize.Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha recuperato “i gossip” degli ultimi mesi, e in una diretta social con Elisabetta Gregoraci ha commentato l’episodio della “finta agg ...