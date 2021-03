Tirreno-Adriatico 2021 | programma | orari | tv | tappe | quando inizia

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) Da mercoledì 10 marzo a martedì 16 si disputerà la, giunta ormai alla sua 56esima edizione. La Corsa dei due mari, che partirà da Lido di Camaiore e arriverà come di consueto a San Benedetto del Tronto, toccherà cinque regioni dell’Italia centrale tra cui la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e le Marche per un totale di 1109,1 chilometri divisi in sette. Laavrà un’ottima copertura televisiva per tutti i giorni della corsa con la diretta di Rai Sport dalle ore 13.15 e successivamente su Rai Due dalle ore 15.15, e su Eurosport 2 dalle 13.30. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà ogni giorno la DIRETTA LIVE testuale di tutte le ...