Tennis, ATP Rotterdam 2021: Tsitsipas e Rublev soffrono, ma accedono alla semifinali (Di sabato 6 marzo 2021) Giornata di lunghe battaglie e grandi sfide all'ATP di Rotterdam. Sul cemento olandese si sono delineate le due semifinali. Nella parte bassa andrà in scena la sfida più attesa dopo l'eliminazione di Daniil Medvedev, quella tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, entrambi usciti vittoriosi da due partite dei quarti di finale davvero complicate. Poteva esserci un derby russo, ma Tsitsipas ha superato dopo quasi tre ore Karen Khachanov in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-5. Vicina alla tre ore di gioco anche la pazzesca battaglia tra Andrey Rublev e Jeremy Chardy, con la testa di serie numero quattro che ha battuto il francese per 7-6 6-7 6-4. Una finale forse anticipata quella tra Tsitsipas e Rublev, visto che l'altra semifinale è ...

