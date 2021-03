Strade Bianche 2021: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Alaphilippe, van Aert e van der Poel: che sfida (Di venerdì 5 marzo 2021) Siamo giunti alla quindicesima edizione di una delle corse più spettacolari dell’intero circuito World Tour: va in scena sabato 6 marzo la Strade Bianche, che con percorso ed elenco di partenza di lusso promette davvero spettacolo. Sui tratti in sterrato toscani sarà una sfida mostruosa tra Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel e il vincitore uscente Wout van Aert. Occhio anche a Davide Formolo ed Alberto Bettiol per i colori italiani. Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio (in aggiornamento con il passare dei giorni). startlist Strade Bianche 2021 1. Team Jumbo-Visma 1 VAN Aert Wout 2 FOSS Tobias 3 GESINK Robert 4 HARPER Chris 5 VAN HOOYDONCK Nathan 6 MARTENS Paul 7 ROOSEN ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Siamo giunti alla quindicesima edizione di una delle corse più spettacolari dell’intero circuito World Tour: va in scena sabato 6 marzo la, che con percorso ed elenco di partenza di lusso promette davvero spettacolo. Sui tratti in sterrato toscani sarà unamostruosa tra Julian, Mathieu van dere il vincitore uscente Wout van. Occhio anche a Davide Formolo ed Alberto Bettiol per i colori italiani. Andiamo a scoprire lanel dettaglio (in aggiornamento con il passare dei giorni).1. Team Jumbo-Visma 1 VANWout 2 FOSS Tobias 3 GESINK Robert 4 HARPER Chris 5 VAN HOOYDONCK Nathan 6 MARTENS Paul 7 ROOSEN ...

