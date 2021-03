Sanremo 2021, la Finale delle Nuove Proposte: Folcast, Wrongonyou, Davide Shorty e Gaudiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantautore romano Folcast intanto ha vinto il Premio SIAE Roma Videoclip Sezione Nuove 2021 per il brano in gara “Scopriti”, diretto da Giacomo Citro. “Scopriti e? il racconto di una condizione comune e a volte disarmante. – ha detto Folcast – Il disagio di chi si e? perso nell’immobilita? delle stanze vuote interiori e si trova a fare i conti con una solitudine imposta e in parte voluta. Nonostante questo, la volontà è quella di rialzarsi, di uscire e di trovare dentro se stessi la motivazione, con rabbia e consapevolezza. Scopriti e? un brano che sfida la stasi e che sprona a sentire tutto nel profondo per poi rinascere, sempre. Concepito al pianoforte, vuole essere prima di tutto crudo, quindi “Scoperto”. Vicino a un ambiente soul che da? spazio a tutti i movimenti dell’anima, si evolve fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantautore romanointanto ha vinto il Premio SIAE Roma Videoclip Sezioneper il brano in gara “Scopriti”, diretto da Giacomo Citro. “Scopriti e? il racconto di una condizione comune e a volte disarmante. – ha detto– Il disagio di chi si e? perso nell’immobilita?stanze vuote interiori e si trova a fare i conti con una solitudine imposta e in parte voluta. Nonostante questo, la volontà è quella di rialzarsi, di uscire e di trovare dentro se stessi la motivazione, con rabbia e consapevolezza. Scopriti e? un brano che sfida la stasi e che sprona a sentire tutto nel profondo per poi rinascere, sempre. Concepito al pianoforte, vuole essere prima di tutto crudo, quindi “Scoperto”. Vicino a un ambiente soul che da? spazio a tutti i movimenti dell’anima, si evolve fino a ...

