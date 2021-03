Sanremo 2021, Giulia De Lellis condivide la canzone di Irama: “Rapporti sereni” – VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Giulia De Lellis pubblica sulle sue Stories di Instagram la canzone di Irama in gara all’ultimo Festival di Sanremo 2021 (con tutte le difficoltà del caso per via della quarantena forzata dopo la positività al Covid da parte di due membri del suo staff). Sanremo 2021: Giulia De Lellis condivide la canzone di Irama La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021)Depubblica sulle sue Stories di Instagram ladiin gara all’ultimo Festival di(con tutte le difficoltà del caso per via della quarantena forzata dopo la positività al Covid da parte di due membri del suo staff).DeladiLa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - eurofestivalit : #Sanremo2021, quarta serata: finale delle “Nuove Proposte” e tutti i “Campioni” - Roseinfiore : RT @RaiNews: Antonella Ferrari: 'Sono un'attrice, non la sclerosi multipla'. Vai allo Speciale: -