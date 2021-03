Sanremo 2021, ascolti terza serata: 7.653.000 telespettatori con il 44,3% di share. Meglio della seconda ma non benissimo (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza serata di Sanremo 2021, in onda giovedì 4 marzo 2021, ha incollato allo schermo in media 7.653.000 telespettatori con il 44,3% di share. La prima parte, in onda dalle 21.31 alle 23.50, è stata vista da 10.596.000 telespettatori con il 42,4%, 4.369.000 telespettatori con il 50,56% per la seconda dalle 23.52 alle 2. La kermesse con il duo Fiorello-Amadeus nella seconda serata aveva ottenuto 7.585.000 telespettatori con il 42,1% di share. Lo scorso anno la terza serata dell’edizione 2020 prevista giovedì 6 febbraio, era stato vista in media 9.836.000 telespettatori con il 54,5% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladi, in onda giovedì 4 marzo, ha incollato allo schermo in media 7.653.000con il 44,3% di. La prima parte, in onda dalle 21.31 alle 23.50, è stata vista da 10.596.000con il 42,4%, 4.369.000con il 50,56% per ladalle 23.52 alle 2. La kermesse con il duo Fiorello-Amadeus nellaaveva ottenuto 7.585.000con il 42,1% di. Lo scorso anno ladell’edizione 2020 prevista giovedì 6 febbraio, era stato vista in media 9.836.000con il 54,5% di ...

