Pensioni e versamento contributi | stop alla sospensione per Covid-19 | scadenza al 16 marzo 2021

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sui versamenti deiper learrivano importanti aggiornamenti da parte dell'Inps. Con un recente messaggio (il numero 896/) l'ente pubblico di previdenza ha confermato il termine dellaper il pagamento dei. L'agevolazione era stata decisa dopo il deflagrare dell'emergenza-19, al fine di venire incontro alle difficoltà incontrate dai contribuenti. Laper chi non ha già provveduto è fissata al prossimo 16. La data risulta quindi un limite invalicabile per non incorrere nel pagamento di interessi e sanzioni sia per chi è chiamato a effettuare il pagamento in un'unica soluzione, sia per coloro che devono effettuare la quietanza della prima ...

StefaniaTina : -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni versamento

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

... per chi non avesse raccolto nel corso della propria vita i contributi dediti alper la ... Spaventa molto intanto ciò che potrebbe accadere allecon l'arrivo di Mario Draghi. Al ...Leda liquidare in favore dei soggetti beneficiari della nona salvaguardia non possono ... ossia i lavoratori: in mobilità; autorizzati aldei contributi volontari; cessati dal ...Anche sulla pensione di vecchiaia anticipata è possibile applicare una delle 3 deroghe previste dalla Legge Amato del 1992. Ma non sempre.24 Febbraio 2021 Uncategorized 0 Calendario INPS Dicembre: date e dettagli dei pagamenti. A chi è rivolto. Il calendario dei pagamenti INPS per la Naspi La NASpI, acronimo della Nuova Assicurazione So ...