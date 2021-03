Nascere su un Intercity È accaduto ieri a un bambino | venuto alla luce sul treno notte che percorreva la linea Torino-Lecce

(Di venerdì 5 marzo 2021) Luogo di nascita:757. Dovrebbe essere inserita quest’indicazione sulla carta d’identità delche èa bordo di unchela. Erano le 4:20 circa di, 4 marzo. Come racconta a Fs News la capo, Greta Cirillo, quello che da lì a poco sarebbe diventato un neopapà aveva chiesto assistenza nei pressi della stazione di Pescara Centrale, parlando in lingua inglese e in un modo comprensibilmente agitato. Subito dopo aver capito che il motivo di tanta preoccupazione era la compagna incinta seduta in carrozza, la capoha constatato le condizioni delicate della viaggiatrice e ha ...

Luogo di nascita:Notte 757. Dovrebbe essere inserita quest'indicazione sulla carta d'identità del bambino che è venuto alla luce a bordo di un treno che percorreva la linea Torino - Lecce . Erano le 4:20 ...... una donna nigeriana, che con la sua famigliola stava viaggiando su un, partito da Torino ... Una volta saliti sul treno, i medici quindi non hanno potuto far altro che faril bimbo. E ...È una storia a lieto fine quella che hanno raccontato la capotreno Greta Cirillo di Fs che era a bordo di un Intercity notte dove è venuto alla ...Partorisce di notte in una carrozza di un treno. Accanto a lei il compagno e i suoi due gemellini di appena un anno. In tempi buoi come quelli che stiamo vivendo a causa del Covid, per fortuna capita.