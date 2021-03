Monopattino arriva il noleggio a lungo termine e il decalogo per usarlo in sicurezza (Di venerdì 5 marzo 2021) La mobilità urbana conta su un prezioso alleato, il Monopattino elettrico. Sono pratici, di ridotto ingombro e a buon mercato, soprattutto se comparati alle biciclette elettriche. Adatti principalmente agli spostamenti a breve raggio, ma hanno il grosso vantaggio di poter essere trasportati con facilità, quindi usati in abbinamento con i mezzi pubblici e adatti anche ai pendolari, che così possono ridurre i tempi di spostamento casa-lavoro, evitando di percorrere tratte con i mezzi pubblici. Nelle nostre città è ormai la norma vederli sfrecciare sulle strade a velocità sostenuta, specie con i servizi di sharing. Tra gli operatori che permettono il noleggio debutta Swapfiets che, al contrario dei concorrenti con i monopattini in strada disponibili per lo sharing, lancia il servizio di noleggio in abbonamento, una formula già usata per ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) La mobilità urbana conta su un prezioso alleato, ilelettrico. Sono pratici, di ridotto ingombro e a buon mercato, soprattutto se comparati alle biciclette elettriche. Adatti principalmente agli spostamenti a breve raggio, ma hanno il grosso vantaggio di poter essere trasportati con facilità, quindi usati in abbinamento con i mezzi pubblici e adatti anche ai pendolari, che così possono ridurre i tempi di spostamento casa-lavoro, evitando di percorrere tratte con i mezzi pubblici. Nelle nostre città è ormai la norma vederli sfrecciare sulle strade a velocità sostenuta, specie con i servizi di sharing. Tra gli operatori che permettono ildebutta Swapfiets che, al contrario dei concorrenti con i monopattini in strada disponibili per lo sharing, lancia il servizio diin abbonamento, una formula già usata per ...

saverio_64 : RT @NicolinoBerti: Ditemi che arriva Morgan che lo porta via col monopattino, vi prego. #Sanremo21 - NicolinoBerti : Ditemi che arriva Morgan che lo porta via col monopattino, vi prego. #Sanremo21 - MichesVioleta : RT @PaoloBorg: È la seconda volta questa settimana che all'approssimarsi delle strisce dove non c'è nessuno mi ritrovo un monopattino elett… - paolamleone : RT @PaoloBorg: È la seconda volta questa settimana che all'approssimarsi delle strisce dove non c'è nessuno mi ritrovo un monopattino elett… - flinxkk8 : RT @PaoloBorg: È la seconda volta questa settimana che all'approssimarsi delle strisce dove non c'è nessuno mi ritrovo un monopattino elett… -