La pandemia è soprattutto donna, un altro 8 marzo con il virus (Di venerdì 5 marzo 2021) Pubblichiamo la riflessione di Katia Dezio, responsabile coordinamento donne Cisl, sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e domestico in questi ultimi dodici mesi segnati dal virus. Il 98% dei posti di lavoro persi era il posto di lavoro di una donna. L’Istat ci dice che nel solo mese di dicembre, sui 101 mila nuovi disoccupati, 99 mila sono donne. La pandemia ha peggiorato la disparità di genere. A dicembre, appunto, l’ultimo crollo del lavoro femminile. In totale nel 2020 su 444 mila lavoratori in meno, 312 mila sono donne. Lavoratrici autonome e a tempo determinato, le più penalizzate. Riparametrando a livello provinciale i dati Istat, si può facilmente stabilire che a Bergamo, nel corso del 2020, almeno 60mila donne, più o meno giovani, più o meno precarie, abbiano perso il proprio posto di lavoro. La pandemia ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Pubblichiamo la riflessione di Katia Dezio, responsabile coordinamento donne Cisl, sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e domestico in questi ultimi dodici mesi segnati dal. Il 98% dei posti di lavoro persi era il posto di lavoro di una. L’Istat ci dice che nel solo mese di dicembre, sui 101 mila nuovi disoccupati, 99 mila sono donne. Laha peggiorato la disparità di genere. A dicembre, appunto, l’ultimo crollo del lavoro femminile. In totale nel 2020 su 444 mila lavoratori in meno, 312 mila sono donne. Lavoratrici autonome e a tempo determinato, le più penalizzate. Riparametrando a livello provinciale i dati Istat, si può facilmente stabilire che a Bergamo, nel corso del 2020, almeno 60mila donne, più o meno giovani, più o meno precarie, abbiano perso il proprio posto di lavoro. La...

