F1 | la Williams presenta la nuova monoposto

(Di venerdì 5 marzo 2021) A meno poco più di un giorno dallazione dellaHaas, lasvela al pubblico i colori e la vettura che prenderà parte al Mondiale di F1 2021. Il britannico George Russell ed il canadese Nicholas Latifi sono stati i protagonisti della giornata, piloti che mantengono intatto il proprio posto del team dopo la scorsa stagione. La coppia si prepara a confermare gli importanti progressi portati in pista nel 2020, risultati convincenti se pensiamo a quanto visto negli anni passati. La formazione che ha sede a Grove ha mostrato ai tifosi laattraverso la tecnologia della realtà aumentata insieme ai piloti, al team principal Simon Roberts ed al CEO Jost Capito. Pochi minuti dopo il lancio della FW43B, l’amministratore della squadra ha dichiarato in merito ai microfoni della squadra: “La ...

Il team sceglie colori e grafiche inedite, colori ispirati alle Williams vincenti degli anni Ottanta e Novanta. Sul piano tecnico non si segnalano evidenti novità per un progetto FW43B in strettissima ...