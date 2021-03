Covid, Corte dei Conti Campania: “18 milioni non dovuti a cliniche private” (Di venerdì 5 marzo 2021) NAPOLI – Tra marzo e aprile 2020, dopo un accordo tra la Regione Campania e l’Aiop finalizzato ad avere posti letto liberi a sufficienza per fronteggiare l’emergenza Covid, le varie Asl hanno pagato importi rilevanti alle cliniche convenzionate pur in assenza di pazienti ricoverati. L’intervento della procura regionale della Corte dei Conti ha impedito che venissero pagate somme non dovute, pari a circa 30 milioni di euro, eppure c’è stato un esborso, di cui non c’è giustificazione, dal valore di oltre 18 milioni. A tanto ammonta il danno erariale su cui sono in corso indagini della Corte dei Conti. Ne ha parlato il procuratore regionale Maurizio Stanco in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) NAPOLI – Tra marzo e aprile 2020, dopo un accordo tra la Regione Campania e l’Aiop finalizzato ad avere posti letto liberi a sufficienza per fronteggiare l’emergenza Covid, le varie Asl hanno pagato importi rilevanti alle cliniche convenzionate pur in assenza di pazienti ricoverati. L’intervento della procura regionale della Corte dei Conti ha impedito che venissero pagate somme non dovute, pari a circa 30 milioni di euro, eppure c’è stato un esborso, di cui non c’è giustificazione, dal valore di oltre 18 milioni. A tanto ammonta il danno erariale su cui sono in corso indagini della Corte dei Conti. Ne ha parlato il procuratore regionale Maurizio Stanco in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti.

