CorSport | cosa dovrebbero dire i compagni del rigore sbagliato da Insigne in Supercoppa?

In un pezzo dedicato alle possibilità che ha l'Inter di vincere lo scudetto, il Corriere dello Sport si sofferma anche sul Napoli. Avrebbe potuto essere un avversario per la lotta al titolo, ma è uscito troppo presto dai giochi. "Gattuso ha sbagliato, la società anche, i giocatori non ne parliamo. È una delle squadre a cui l'assenza del pubblico ha causato più danni e non ci riferiamo all'aspetto economico. Ci sono state situazioni che non si possono giustificare. Prendiamo lo scatto d'ira di Insigne dopo il 3-3 col Sassuolo: se l'è presa con la squadra, ma cosa dovrebbe dire la squadra del suo capitano dopo il rigore sbagliato in Supercoppa? Troppe tensioni, troppo malessere, è tutto questo che ha frenato il Napoli".

