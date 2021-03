Alitalia: governo e Ue, necessario procedere in segno discontinuità (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - È durato circa un'ora l'incontro virtuale tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager e i Ministri dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. A comunicarlo, in una nota congiunta, i ministri Franco, Giovannini, Giorgetti. "Un confronto su Ita e Alitalia, con l 'obiettivo di individuare in tempi rapidi una soluzione. Il colloquio, definito dai partecipanti “positivo e costruttivo”, si è svolto in un clima cordiale. La Commissaria Ue e i Ministri hanno sottolineato la necessità di procedere nel segno della discontinuità". "Il confronto tecnico - annunciano i ministri - verrà avviato all'inizio della prossima settimana ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - È durato circa un'ora l'incontro virtuale tra la Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria per la concorrenza Margrethe Vestager e i Ministri dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. A comunicarlo, in una nota congiunta, i ministri Franco, Giovannini, Giorgetti. "Un confronto su Ita e, con l 'obiettivo di individuare in tempi rapidi una soluzione. Il colloquio, definito dai partecipanti “positivo e costruttivo”, si è svolto in un clima cordiale. La Commissaria Ue e i Ministri hanno sottolineato la necessità dineldella". "Il confronto tecnico - annunciano i ministri - verrà avviato all'inizio della prossima settimana ...

Linkiesta : I dossier economici ereditati da #Draghi sono frutto di anni di errori (aggravati da #Conte) Da Alitalia a Monte d… - TV7Benevento : Alitalia: governo e Ue, necessario procedere in segno discontinuità... - DaniloStancato : @Alitalia, @vestager: buono il primo colloquio con #Governo, insieme per trovare soluzioni praticabili Un buon pri… - AndreaGiuricin : #Alitalia Finito incontro #governo con @vestager @EU_Commission @EU_Competition Finiranno anche i soldi pubblici p… - Noiconsalvini : #ALITALIA: AL VIA INCONTRO GOVERNO - VESTAGER È cominciata la videochiamata tra i ministri dello Sviluppo economi… -