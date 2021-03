Umberto Chiariello: “Gattuso ci metta orgoglio e passione” (Di giovedì 4 marzo 2021) Umberto Chiariello lancia un messaggio a Gattuso Umberto Chiariello attraverso i microfoni di Radio punto Nuovo, ha lanciato un messaggio a Gattuso dopo il pareggio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 marzo 2021)lancia un messaggio aattraverso i microfoni di Radio punto Nuovo, ha lanciato un messaggio adopo il pareggio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ANCORA UNA LITE IL GIORNALISTA ATTACCA NUOVAMENTE GATTUSO, ORMAI E' SCONTRO TOTALE. CAOS INCREDIBILE ATTORN… - LucaAcone : @Chiariello_CS caro Umberto vedi bene che il fuorigioco non c’era, nel frame che c’hanno mostrato la palla non era… - allgoalsnapoli : VIDEO - Sassuolo-Napoli 3-3 3/3/21 Le pagelle di Umberto Chiariello @Chiariello_CS #forzanapolisempre… - allgoalsnapoli : VIDEO - Sassuolo-Napoli 3-3 3/3/21 L'editoriale di Umberto Chiariello: 'Hysaj a sinistra scelta suicida. Squadra de… - gino_morelli : @Chiariello_CS Umberto sono 30 anni che ti seguo... Ma questa tua crociata contro gattuso non ha senso... Perché no… -