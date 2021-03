(Di giovedì 4 marzo 2021)sono statee ferite a, in, in quello che la polizia ritiene 'un attacco'. Tre sono state ferite in modo grave e sono in pericolo di vita. A ...

zazoomblog : Svezia sette persone accoltellate a Vetlanda: possibile atto terroristico - #Svezia #sette #persone #accoltellate - agenzia_nova : #Svezia Il giovane, che ha colpito in cinque diversi punti della città svedese, è stato fermato da un agente di… - gpellarin84 : RT @marcobreso: Le trattative con le case farmaceutiche sono state condotte da un team negoziale composto dalla Commissione e dai rappresen… - caselli_s : RT @marcobreso: Le trattative con le case farmaceutiche sono state condotte da un team negoziale composto dalla Commissione e dai rappresen… - tomrossotti : RT @marcobreso: Le trattative con le case farmaceutiche sono state condotte da un team negoziale composto dalla Commissione e dai rappresen… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia sette

laRegione

persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in, in quello che la polizia ritiene 'un attacco terroristico'. Tre sono state ferite in modo grave e sono in pericolo di vita. A ...Zanetti e compagni, sconfitti inper 1 - 0 durante la gara di andata, non riescono a ... Rimasi all'Inter- otto mesi. A chiedere il mio acquisto fu Lippi, che se ne andò dopo la prima ...Sette persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco terroristico". Tre sono state ferite in modo grave e sono in pericolo di vita. A comp ...Un "atto terribile" di cui, tuttavia, sono ancora da chiarire le dinamiche e il movente: così il primo ministro svedese Stefan Lofven ...