Sky: affaticamento muscolare per Zielinski e Mertens (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo quanto riferisce Sky Sport, le condizioni di Piotr Zielinski e Dries Mertens dopo la partita contro il Sassuolo non sono ottimali. I due calciatori del Napoli hanno riportato un affaticamento muscolare. Gattuso dovrà gestirli in vista del match contro il Bologna allo stadio Maradona. Da capire se potranno essere utilizzati a pieno regime oppure no. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo quanto riferisce Sky Sport, le condizioni di Piotre Driesdopo la partita contro il Sassuolo non sono ottimali. I due calciatori del Napoli hanno riportato un. Gattuso dovrà gestirli in vista del match contro il Bologna allo stadio Maradona. Da capire se potranno essere utilizzati a pieno regime oppure no. L'articolo ilNapolista.

nicomaioc : RT @napolista: Sky: affaticamento muscolare per Zielinski e Mertens I due calciatori del Napoli dovranno essere gestiti da Gattuso in vist… - napolista : Sky: affaticamento muscolare per Zielinski e Mertens I due calciatori del Napoli dovranno essere gestiti da Gattus… - CapitanBergomi : RT @tuttonapoli: Sky - Affaticamento muscolare per Mertens e Zielinski: Gattuso deve gestirli - infoitsport : Sky - Affaticamento muscolare per Mertens e Zielinski: Gattuso deve gestirli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sky – Affaticamento muscolare per Mertens e Zielinski, a riposo contro… -