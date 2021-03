Sanremo, all’Ariston in scena l’amicizia Ibrahimovi?-Mihajlovi? (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovi?, sul palcoscenico di Sanremo, ha voluto Sinisa Mihajlovi?, «Un gladiatore, un uomo coraggioso, che in campo è stato forte quasi quanto Zlatan». «La nostra amicizia è nata con una testata», ha detto poi, dopo aver chiamato accanto a sé l’allenatore del Bologna. Allora, il campione del Milan era giovane. «Ho capito sarebbe diventato fortissimo. Giocavamo l’uno contro l’altro, Juve-Inter, mi ha tirato una testata», ha ricordato Mihajlovi?, che, prima di esibirsi come un cantante tra tanti, ha ricordato la partita più difficile, contro la malattia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovi?, sul palcoscenico di Sanremo, ha voluto Sinisa Mihajlovi?, «Un gladiatore, un uomo coraggioso, che in campo è stato forte quasi quanto Zlatan». «La nostra amicizia è nata con una testata», ha detto poi, dopo aver chiamato accanto a sé l’allenatore del Bologna. Allora, il campione del Milan era giovane. «Ho capito sarebbe diventato fortissimo. Giocavamo l’uno contro l’altro, Juve-Inter, mi ha tirato una testata», ha ricordato Mihajlovi?, che, prima di esibirsi come un cantante tra tanti, ha ricordato la partita più difficile, contro la malattia.

