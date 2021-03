Petrolio: Opec+ mantiene livelli produttivi, tagli restano fino a fine aprile (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

CorriereQ : Petrolio: Opec+ lascia invariato taglio quote ad aprile - daybinary : Petrolio: Opec+ lascia invariato taglio quote ad aprile - TV7Benevento : Petrolio: Opec+ mantiene livelli produttivi, tagli restano fino a fine aprile... - infoiteconomia : OPEC+ spinge il prezzo del Petrolio sui massimi degli ultimi 13 mesi - RadioItaliaIRIB : Petrolio: Opec lascia invariato taglio quote ad aprile -