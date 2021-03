“Meghan Markle bullizzava i dipendenti reali Crudeltà e manipolazione”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “di Kensington Palace”. “No! È pura campagna diffamatoria”. Una volta o l’altra a questa giovane yankee che prende e porta via il rampollo reale bisognerà fargliela pagare. Per ora lo scontro trae i bullizzati del palazzo reale degli Windsor rimane tra testate giornalistiche e aule di tribunale. Nel futuro chissà. I fatti. Nientemeno che il Times anticipa l’evento dellaospite di Oprah Winfrey con un’accusa mica da ridere: due assistentidi Kensington Palace sono stati bullizzati dalla duchessa. “Più che bullismo sembravaemotiva e”, raccontano testimoni segreti al Telegraph. A questo punto arriva il portavoce della coppia in fuga californiana: “La ...

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

12.14 Gb,indagine su accuse bullismo aDopo la notizia riportata dal Times circa l'accusa di bullismo contro la duchessa del Sussex, Buckingham Palace annuncia l'apertura di un'indagine. Secondo un'ex dipendente, la moglie di Harry, nipote della Regina Elisabetta II, avrebbe cacciato due assistenti e umiliato i ...Le accuse da Harry eMentre da palazzo arrivano continui aggiornamenti sullo stato di salute del marito di Elisabetta II, oltroceano Harry efanno parlare per un'intervista ...Continua a far discutere, prima ancora della messa in onda negli Stati Uniti, l'intervista che il principe Harry e la consorte Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey. In una nuova anticipazion ...Meghan Markle, in una nuova anticipazione dell'intervista con Oprah Winfrey, accusa Buckingham Palace di "perpetuare falsità" su di lei e il principe Harry. La star tv ...