Maradona, Giannina in marcia per Diego: 'Lo hanno ucciso' (Di giovedì 4 marzo 2021) "La verità viene sempre alla luce" . Almeno così la pensa Gianinna Maradona che sui social scrive un nuovo capitolo della saga sulla morte di Diego Armando Maradona . Dopo i nuovi, agghiaccianti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) "La verità viene sempre alla luce" . Almeno così la pensa Gianinnache sui social scrive un nuovo capitolo della saga sulla morte diArmando. Dopo i nuovi, agghiaccianti ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Giannina Maradona, Giannina in marcia per Diego: 'Lo hanno ucciso' "La verità viene sempre alla luce" . Almeno così la pensa Gianinna Maradona che sui social scrive un nuovo capitolo della saga sulla morte di Diego Armando Maradona . Dopo i nuovi, agghiaccianti particolari emersi sugli ultimi giorni di vita del Pibe de Oro , la secondogenita passa all'attacco e sui social convoca una vera e propria marcia di protesta. "...

"Sequestrato perché era una gallina dalle uova d'oro", l'ex moglie di Maradona attacca i medici L'ex moglie di Diego Armando Maradona è è intervenuta nel corso di un programma di America Tv, " Polemica al bar ". La madre di Dalma e Giannina ha lanciato forti accuse nei confronti di Matias Morla ...

Choc morte di Maradona: "Più peggiorava e meno lo curavano" 04/03/2021 - “Più Diego stava peggio e meno lo curavano”. Emergono nuovi inquietanti scenari sulla morte di Diego Armando Maradona leggendo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sugli ultimi gio ...

