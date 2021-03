Lombardia arancione scuro, l’inversione a U di Fontana: da ‘decisioni last minute colpo grave’ a tre ordinanze in 8 giorni senza preavviso (Di giovedì 4 marzo 2021) Strillava contro i tempi minimi concessi da Roma per adeguarsi alle strette anti-Covid, adesso comunica la chiusura della Lombardia con 12 ore di anticipo. Come già era accaduto pochi giorni fa con le zone passate in arancione scuro. Un anno dopo il caso di Alzano e Nembro, il presidente della Regione Attilio Fontana ha iniziato a firmare ordinanze e le decisioni hanno effetti repentini, provocando la reazione dei sindaci. L’ultimo è stato il dem Davide Galimberti, che di fronte allo scarso preavviso sullo stop alle scuole, chiuse dal 5 marzo, ha sottolineato come fosse “percepibile da giorni” che la situazione stesse peggiorando: “Non si fa così, non ci si può sognare di dire alle 12 di oggi che da domani la vita di milioni di cittadini cambia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Strillava contro i tempi minimi concessi da Roma per adeguarsi alle strette anti-Covid, adesso comunica la chiusura dellacon 12 ore di anticipo. Come già era accaduto pochifa con le zone passate in. Un anno dopo il caso di Alzano e Nembro, il presidente della Regione Attilioha iniziato a firmaree le decisioni hanno effetti repentini, provocando la reazione dei sindaci. L’ultimo è stato il dem Davide Galimberti, che di fronte allo scarsosullo stop alle scuole, chiuse dal 5 marzo, ha sottolineato come fosse “percepibile da” che la situazione stesse peggiorando: “Non si fa così, non ci si può sognare di dire alle 12 di oggi che da domani la vita di milioni di cittadini cambia ...

