LIVE Snowboardcross Bakuriani in DIRETTA: Michela Moioli quarta tra le donne, Lorenzo Sommariva terzo tra gli uomini (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.24 Tra gli uomini vince Eliot Grondin davanti a Lukas Pachner. Lorenzo Sommariva chiude terzo davanti ad Alessandro Haemmerle. 9.20 Omar Visintin vince la Small Final maschile. Sesto De Blois, settimo Takahara e ottavo Surget. 9.14 Eva Samkova vince la Big Final. Seconda Pereira De Sousa e Terza Jacobellis. Moioli solo quarta. 9.10 Charlotte Banks vince la small final davanti a Chloe Trespeuch. Settima Gulini, ottava Petit Lenoir. 9.05 Niente da fare, invece, per Omar Visintin. Dalla seconda semifinale emergono Lukas Pachner e Alessandro Haemmerle. 9.02 VOLA IN FINALE Lorenzo Sommariva! L’azzurro, con una grande rimonta, strappa il pass per l’atto conclusivo nella prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24 Tra glivince Eliot Grondin davanti a Lukas Pachner.chiudedavanti ad Alessandro Haemmerle. 9.20 Omar Visintin vince la Small Final maschile. Sesto De Blois, settimo Takahara e ottavo Surget. 9.14 Eva Samkova vince la Big Final. Seconda Pereira De Sousa e Terza Jacobellis.solo. 9.10 Charlotte Banks vince la small final davanti a Chloe Trespeuch. Settima Gulini, ottava Petit Lenoir. 9.05 Niente da fare, invece, per Omar Visintin. Dalla seconda semifinale emergono Lukas Pachner e Alessandro Haemmerle. 9.02 VOLA IN FINALE! L’azzurro, con una grande rimonta, strappa il pass per l’atto conclusivo nella prima ...

LIVE Snowboardcross Bakuriani in DIRETTA: Sommariva, Leoni e Visintin superano gli ottavi. Tra poco tocca a Michela Moioli

TRIONFO DI MICHELA MOIOLI! Quarta sfortunata Raffaella Brutto – OA Sport CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MICHELA MOIOLI LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 13.06: Il nostro live finisce qui.

