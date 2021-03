Lazio Torino, avv. Grassani: «Caso più chiaro di Juve-Napoli» (Di giovedì 4 marzo 2021) Mattia Grassani, avvocato del Napoli, parla del Caso relativo a Lazio Torino: le sue parole sulla possibile decisione del Giudice Sportivo L’avvocato Mattia Grassani ha parlato a Tmw Radio: le sue parole su Lazio Torino. Lazio Torino – «Il Caso Lazio-Torino è più chiaro di Juve-Napoli. La patologia dei giocatori del Torino era ben nota da giorni rispetto a quella dei giocatori del Napoli. Anche Gravina ha detto che la partita non era disputabile per il precedente. Il parere del Collegio di Garanzia è la regola da seguire, ma la Lega ha reiterato l’atteggiamento del ‘si gioca a ogni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Mattia, avvocato del, parla delrelativo a: le sue parole sulla possibile decisione del Giudice Sportivo L’avvocato Mattiaha parlato a Tmw Radio: le sue parole su– «Ilè piùdi. La patologia dei giocatori delera ben nota da giorni rispetto a quella dei giocatori del. Anche Gravina ha detto che la partita non era disputabile per il precedente. Il parere del Collegio di Garanzia è la regola da seguire, ma la Lega ha reiterato l’atteggiamento del ‘si gioca a ogni ...

capuanogio : Il #Torino fa ricorso e la #Lazio si prepara alla battaglia. Senza il 3-0 a tavolino sarà #Lotito ad andare in appe… - tuttosport : #Lazio-#Torino 'sub iudice' per il giudice sportivo! - SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - LI_SoloRAYA : Abete su Lazio-Torino: “Episodi del genere non sono edificanti, ma andavano messi in preventivo”… - Cuore_Toro : Lazio-Torino, la decisione del giudice sportivo: gara sub iudice -