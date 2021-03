La Stampa: Lazio-Torino sub iudice. Cairo e Lotito pronti a darsi battaglia (Di giovedì 4 marzo 2021) Lazio-Torino resta, per il momento, una partita sospesa, come scrive oggi La Stampa Il giudice Mastrandrea terrà la sfida sub iudice in attesa di studiare le carte e di definire quando la causa di forza maggiore è entrata sulla scena. Niente sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione a carico del Toro. E, allo stesso tempo, nessun obbligo alla Lega di trovare una data per l’incontro: il verdetto del giudice sportivo sarà noto entro dieci giorni. Entro domani arriveranno sul tavolo del giudice sportivo le carte relative al ricorso, già pronto dei granata, secondo cui le carte dell’Asl sono chiare e la squadra non poteva muoversi ed uscire da Torino fino alla mezzanotte di martedì. Ma la Lazio è pronta a dare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021)resta, per il momento, una partita sospesa, come scrive oggi LaIl gMastrandrea terrà la sfida subin attesa di studiare le carte e di definire quando la causa di forza maggiore è entrata sulla scena. Niente sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione a carico del Toro. E, allo stesso tempo, nessun obbligo alla Lega di trovare una data per l’incontro: il verdetto del gsportivo sarà noto entro dieci giorni. Entro domani arriveranno sul tavolo del gsportivo le carte relative al ricorso, già pronto dei granata, secondo cui le carte dell’Asl sono chiare e la squadra non poteva muoversi ed uscire dafino alla mezzanotte di martedì. Ma laè pronta a dare ...

