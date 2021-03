Italgas | aggiudicata gestione servizio gas a Torino e comuni

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –si èla gara del Comune diper ladeldi distribuzione del gas naturale, per i prossimi 12 anni, nell’ambito territoriale “1“, che comprende il capoluogo e idi Moncalieri, Grugliasco, Rivoli, Rivalta die Nichelino, per un totale di circa 560 mila utenze. La società attiverà un piano di investimenti da 330 milioni di euro sul territorio, che afferma creerà 3.000 nuovi posti di lavoro nell’indotto. Inoltre, l’estensione delin nuovi territori consentirà alle utenze interessate risparmi in bolletta quantificabili complessivamente, nei 12 anni della concessione, in oltre 50 milioni di euro. Tra gli interventi previsti nel piano ...

